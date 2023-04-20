Больше не вернется: эффективный способ прогнать тлю с огуречных грядок

Если вы заметили тлю на огуречных грядках, то немедленно начинайте принимать меры. Иначе сочных и хрустящих овощей вам не видать.

Опытные дачники борются с вредителем с помощью настойки из подручных средств. Чтобы приготовить состав, вам потребуется: 2 ложки мыла и кальцинированной соды, 4 ложки подсолнечного масла, 8 зубчиков чеснока (их нужно пропустить через пресс) и 10 литров воды. Смешайте все ингредиенты, накройте крышкой и подождите 2 дня.

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Когда время пройдет, еще раз перемешайте средство, процедите его через марлю и с помощью распылителя нанесите на огуречные стебли и ботву. Вредителю очень не понравится эта «закуска»: тля моментально пропадет с вашего участка.

Источник: tut-news.ru