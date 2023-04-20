Лучше присядьте: в Сбербанке назвали честный курс доллара к концу 2023 года

Экономические аналитики Сбербанка считают, что курс доллара к концу 2023 года упадет до 75 рублей. Причем произойдет это уже осенью, по их мнению.

«Мы видим, что в марте и апреле дисконт, по которому продается российская нефть относительно внешнего бенчмарка Brent, сжимается. Мы думаем, что у рубля есть шансы укрепиться», — заявила директор аналитического управления банка Наталья Загвоздина.

На данный момент доллар стоит 81,61 рубля, евро — 89,46.

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