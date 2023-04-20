Как бороться с признаками старения кожи: соблюдайте всего три правила — сразу заметно помолодеете

Специалист по уходу за кожей Екатерина Пигалева-Иконникова назвала три главных правила, которые нужно соблюдать всем женщинам. Особенно важно им следовать после 45 лет, ведь зрелая кожа больше всего нуждается в уходе.

Первое, что отметила эксперт, — это регулярность. Походы к косметологу не отменяют ежедневных ритуалов красоты. Ухаживать за кожей нужно утром и вечером. 10 минут вполне достаточно, главное, не лениться и делать это каждый день.

Второе правило: обязательно очищайте кожу перед нанесением ухаживающих средств.

Третья рекомендация эксперта: имейте в запасе несколько увлажняющих средств. Они должны соответствовать времени суток и сезонным потребностям вашей кожи.

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Источник: vnimanie.pro