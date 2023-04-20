Комары будут пролетать мимо: просто добавьте в крем для тела эту специю

С приходом весны появляются не только свежие листочки, солнышко и теплый ветерок, но и разные насекомые. Большую часть мы не замечаем, а вот некоторых игнорировать просто невозможно. К числу особенно назойливых относятся комары.

Их упорству можно только позавидовать! Эти кровопийцы могут без устали атаковать вас весь день. Поэтому, отправляясь на пикник, не забывайте о защитных средствах: их можно купить в магазине, а можно сделать своими руками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы приготовить репеллент в домашних условиях, вам потребуется крем для тела и пакетик ванили. Все очень просто: тщательно перемешайте ингредиенты и нанесите полученный состав на открытые участки тела. Вы будете долго под надежной защитой, так как комары не переносят запаха этой пряности.

Источник: www.womanhit.ru