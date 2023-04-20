Чистый убыток H&M в России в 2022 году составил почти 10 миллиардов рублей

Чистый убыток сети магазинов одежды H&M в России в 2022 году составил 9,7 миллиарда рублей, в то время как 2021-м компания заработала в нашей стране 6,9 миллиарда рублей прибыли. Такие цифры приводятся на государственном информационном ресурсе финансовой отчетности.

В отчетности компании сообщается, что выручка ретейлера составила 59,1% по сравнению с 2021 годом, или 29,2 миллиарда рублей.

Напомним, в 2022-м H&M объявил о завершении своей деятельности в России на фоне политических событий и в декабре окончательно закрыл все свои магазины в РФ, которых было порядка 150.