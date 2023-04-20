Засор и вонь исчезнут как по волшебству: просто налейте в раковину этот раствор

Несмотря на то что полки магазинов завалены разнообразной бытовой химией, бережливые хозяйки всегда обходят их стороной. Так как точно знают: почти любую проблему можно решить простыми народными средствами.

Например, они не хватаются за голову и не спешат вызывать сантехника, если в доме засорились трубы. А просто достают из запасов коробочку с пищевой содой и решают вопрос самостоятельно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Итак, если случился засор, вам потребуется нагреть в сковороде 8 столовых ложек соды. Вещество следует подвергать высоким температурам в течение 15 минут, так вы получите из обычной соды кальцинированную. Далее порошок нужно растворить в стакане воды. Это все, средство готово.

Залейте состав в сливное отверстие и подождите. Через час засор полностью растворится, его остатки можно будет легко смыть. Просто оставьте открытым на пару минут кран с горячей водой. Этот метод также избавит вас от неприятного запаха из канализации.

Источник: ogorod.video