Избавьтесь от несчастий и проблем: астролог Елена Мун объяснила, как обернуть солнечное затмение себе на пользу

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По словам Мун, нужно для начала провести генеральную уборку. Также лучше избавиться от ненужных вещей. Уже после этого следует приступать к энергетической чистке пространства — таким образом вы прогоните весь негатив из дома.

«После влажной уборки (она обязательна, иначе энергетическая чистка не ляжет) зажгите желтую или черную восковую свечу и пройдите по дому. Начните против часовой стрелки, загляните в каждую комнату. Мысленно держите намерение очистить пространство от деструктивных энергий (страхов, обид, зависти, оттоков)», — сказала астролог.

Эзотерик добавила, что во время обхода хорошо бы открыть окна и проветрить дом. А свечу тушить нельзя. Ее можно выбросить, когда она догорит. Мун рекомендовала читать заговор, чтобы улучшить эффект:

«Силой огня дом очищаю. Силой свечи дом освобождаю. От нечисти, дурнины, поганины. Гори в огне хитки, притки, страхи, призоры, порчи, переполохи, оговоры, сглазы. Воск яровой в себя все вбирает, а огонь — сжигает. Как сказала — так и стало!»

Также после очищения пространства нужно очистить свое тело. Примите ванну с солью, а после этого во благо своего духа выпейте травяной чай с медом, пишет «А теперь внимание!».