Ozon начал использовать отделения «Почты России» как пункты выдачи заказов

«Почта России» начала выдавать заказы торговой онлайн-площадки Ozon по принципу пунктов выдачи товаров. В проекте участвуют более 600 отделений в 50 регионах РФ, в будущем к нему могут быть подключены большинство отделений «ПР» в городах и поселках.

Пока что задумка широко реализуется в Москве, Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Омске. По итогам первого этапа сотрудничающие компании проведут анализ операционной деятельности и примут решение о дальнейшем расширении проекта. По оценке Ozon, привычный уровень сервиса при выдаче заказов можно организовать в 22,5 тысячи почтовых отделениях по всей стране.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».