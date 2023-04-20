Ozon начал использовать отделения «Почты России» как пункты выдачи заказов

«Почта России» начала выдавать заказы торговой онлайн-площадки Ozon по принципу пунктов выдачи товаров. В проекте участвуют более 600 отделений в 50 регионах РФ, в будущем к нему могут быть подключены большинство отделений «ПР» в городах и поселках.
Пока что задумка широко реализуется в Москве, Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Омске. По итогам первого этапа сотрудничающие компании проведут анализ операционной деятельности и примут решение о дальнейшем расширении проекта. По оценке Ozon, привычный уровень сервиса при выдаче заказов можно организовать в 22,5 тысячи почтовых отделениях по всей стране.
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«Почта России» помогает Ozon выдавать заказы в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, где пока не развита логистика маркетплейса.
«Мы активно сотрудничаем с Ozon на внутрироссийском и международном направлении. Теперь получать интернет-заказы в наших отделениях станет еще удобнее: можно будет забирать их без выходных и по штрих-коду без дополнительных подтверждений», - цитирует ТАСС заместителя гендиректора по коммерческой деятельности «Почты России» Георгия Аликошвили.
Кстати, «Яндекс Маркет» тоже начал тестировать прямое получение заказов в отделениях «Почты России» в удаленных и труднодоступных регионах.