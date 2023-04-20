Такое бывает раз в 10 лет: названа дата самого редкого гибридного солнечного затмения

В апреле 2023 года будет целый коридор затмений, который продлится до 5 мая. Гибридное солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года. Это является происходит крайне редко — раз в 10 лет.
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Эксперты пояснили, что затмение называется гибридным, так как на разных участках меняется с кольцеобразного на полное и обратно.
Однако это можно увидеть только в том случае, когда обозримый размер Луны полностью совпадает с размером Солнца, добавили авторы статьи, пишет ФАН.
Напомним, что астрологи в период коридора затмений рекомендуют почистить пространство от негатива, чтобы избавить свою жизнь от бед и несчастий.