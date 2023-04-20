Посадите это растение рядом с малиной — будете собирать ягоду ведрами

Каждый опытный садовник знает, что сладкую малину нужно беречь от муравьев. Эти мелкие насекомые не являются прямой угрозой вашему урожаю. Но они разводят на ветках тлю, которая может уничтожить малинник полностью. Поэтому получается так, что корнем проблемы являются муравьи и бороться нужно прежде всего с ними.

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Чтобы отпугнуть колонию насекомых от вашего малинника, нужно посадить под каждым кустом перечную мяту. Муравьи просто не переносят запах этого растения, поэтому им будет проще попытать счастья в другом месте. Кусты будут спасены и порадуют вас повышенным урожаем.

Источник: gorodche.ru