Курс доллара ударил по нервам россиян: в мае сбудется самый печальный сценарий

Экономические аналитики уверены, что на следующей неделе, с 24 апреля, доллар немного просядет в цене, однако существенного разворота в ближайший месяц ждать не стоит.

По расчетам экспертов, «американец» максимум опустится до 78 рублей, а это значит, что рубль в ближайшее время не собирается опускаться в прежние показали — до 60 рублей, к примеру.

При этом в Минфине РФ изначально закладывали доллар по средней цене в этом года по 70. То есть пока сбываются худшие сценарии аналитиков. Поэтому в ведомстве, скорее всего, будут пересматривать цифры.

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