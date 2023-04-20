С 20 апреля все пойдет наперекосяк: Тамара Глоба рассказала, каким знакам зодиака нужно быть начеку

Астролог Тамара Глоба с 20 апреля посоветовала трем знакам зодиака быть настороже. В зоне риска находятся Раки, Львы и Весы. Неприятности их могут поджидать как дома, так и на работе.

Ракам следует быть готовым к стрессовым ситуациям на рабочем месте: в какой-то момент все пойдет совершенно не так, как планировалось. Но не нужно впадать в панику, ведь после неприятностей появятся новые перспективы. Главное, сохранять боевой дух и поддерживать связь с друзьями, ведь именно они помогут решить неожиданные проблемы.

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Львы тоже станут заложниками обстоятельств: на работе появится куча срочных дел, поэтому придется пожертвовать личными планами. Если вы хотели отправиться в путешествие, то поездку лучше отложить.

Весы пострадают от недоброжелателей. Представители этого знака против своей воли окажутся в центре неприятных споров и выяснений отношений. Помощь придет от родных, хотя и в семье тоже возможны ссоры.

Источник: Telegram-канал «Русское радио»