Где деньги: названы сферы труда с самыми высокими зарплатами в первом квартале 2023 года

Автосалон

Айда работать в автосалон. Фото: Global Look Press

Тем, чья работа связана с автомобилями, есть где разгуляться.

Сервис «Авито Работа» посчитал самые высокие зарплаты в массовых профессиях по итогам I квартала 2023 года. Выяснилось, что выше всего среди пользователей сайта ценятся специалисты в сфере автомобильного бизнеса — средняя зарплата в этой отрасли составила 65 465 рублей.

По данным исследования, востребованность специалистов в автобизнесе выросла с I квартала 2022 года по I квартал 2023-го на 32%.

«Автосалоны по всей стране ищут специалистов для сервисных работ (шиномонтажников, электриков), а дилерские центры активно нанимают сотрудников, способных усилить продажи и выкуп автомобилей. Для автобизнеса открывается время новых возможностей — особенно для отечественных и китайских производителей», — цитирует ТАСС управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля.

В топ-5 групп профессий по заработной плате также вошли:

  • сферы транспорта и логистики — средняя зарплата 61 652 рублей;
  • строительство — 59 806 рублей;
  • IT и телеком — 53 407 рублей;
  • фитнес и салоны красоты — 51 602 рублей.

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Отдельные профессии с самыми высокими зарплатами в I квартале 2023 года:

  • сталевары — в среднем 105 000 рублей в месяц;
  • дальнобойщик — 102 770 рублей в месяц;
  • риелтор — 101 484 рубля в месяц;
  • агент по недвижимости — 100 369 рублей в месяц;
  • компьютерщик — 97 665 рублей в месяц.

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