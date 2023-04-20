Где деньги: названы сферы труда с самыми высокими зарплатами в первом квартале 2023 года

Сервис «Авито Работа» посчитал самые высокие зарплаты в массовых профессиях по итогам I квартала 2023 года. Выяснилось, что выше всего среди пользователей сайта ценятся специалисты в сфере автомобильного бизнеса — средняя зарплата в этой отрасли составила 65 465 рублей.
По данным исследования, востребованность специалистов в автобизнесе выросла с I квартала 2022 года по I квартал 2023-го на 32%.
«Автосалоны по всей стране ищут специалистов для сервисных работ (шиномонтажников, электриков), а дилерские центры активно нанимают сотрудников, способных усилить продажи и выкуп автомобилей. Для автобизнеса открывается время новых возможностей — особенно для отечественных и китайских производителей», — цитирует ТАСС управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля.
В топ-5 групп профессий по заработной плате также вошли:
- сферы транспорта и логистики — средняя зарплата 61 652 рублей;
- строительство — 59 806 рублей;
- IT и телеком — 53 407 рублей;
- фитнес и салоны красоты — 51 602 рублей.
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Отдельные профессии с самыми высокими зарплатами в I квартале 2023 года:
- сталевары — в среднем 105 000 рублей в месяц;
- дальнобойщик — 102 770 рублей в месяц;
- риелтор — 101 484 рубля в месяц;
- агент по недвижимости — 100 369 рублей в месяц;
- компьютерщик — 97 665 рублей в месяц.