Еще семь российских ведомств начнут выдавать разрешения через «Госуслуги»

Минэкономики РФ опубликовало проект постановления правительства, расширяющий круг ведомств, выдающих различные виды разрешений через портал госуслуг. Список пополнили Минфин, Минюст, Минспорт, Минэнерго, Рослесхоз, Федеральная антимонопольная служба и Росатом.
Как передает канал 360, правительство России пояснило, что собирается довести до конца разрешительную реформу и увеличить число разрешений, выдаваемых в электронном виде. Пока что на сайте «Госуслуги» можно получить 255 видов разрешений, их количество планируют увеличить за текущий год на 150.
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Ранее президент России подписал законы о налоговых уведомлениях на «Госуслугах» и о едином реестре воинского учета. Теперь оповещение о присланной призывнику повестке будет поступать на портал «Госуслуги».