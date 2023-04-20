Еще семь российских ведомств начнут выдавать разрешения через «Госуслуги»

Как передает канал 360, правительство России пояснило, что собирается довести до конца разрешительную реформу и увеличить число разрешений, выдаваемых в электронном виде. Пока что на сайте «Госуслуги» можно получить 255 видов разрешений, их количество планируют увеличить за текущий год на 150.

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Ранее президент России подписал законы о налоговых уведомлениях на «Госуслугах» и о едином реестре воинского учета. Теперь оповещение о присланной призывнику повестке будет поступать на портал «Госуслуги».