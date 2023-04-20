Ни в коем случае не кормите этим котов — запрещенный список продуктов

Любой ветеринар вам скажет, что котов ни в коем случае нельзя кормить человеческой едой. Потому что организм животных устроен по-другому, и вы можете только навредить.

Например, молоко, сметана и сыр могут спровоцировать у пушистиков серьезное пищевое расстройство, так как взрослые кошки перестают усваивать лактозу.

А овощи и фрукты и вовсе убийственны для желудка. В списке запрещенных продуктов также сосиски куриные кости и головы рыб.

Лучше купите своим любимцам профессиональные корма и давайте витамины по назначению ветеринара. И будет всем счастье.

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