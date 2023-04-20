«Умеет обходить сформировавшийся иммунитет»: в конце мая в России ожидают вспышку коронавируса «арктур»

В Роспотребнадзоре прогнозируют подъем заболеваемости новым подвариантом коронавируса «арктур» в конце мая текущего года. По словам руководителя ведомства Анны Поповой, на сегодня в России подтверждено только четыре случая заражения новой версией вируса, но ее распространение, безусловно, стоит ожидать, так как «арктур» весьма заразен.

«Очень высокая контагиозность, еще большая заразность чем у его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания, — цитирует Попову ТАСС. — Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет».

По главного санитарного врача, течение заболевания «арктуром» проходит в виде ОРВИ и большого количества госпитализаций не ожидается. Российские специалисты проверили свои тесты на коронавирус — они выявляют новый вариант заразы так же, как и всех его предшественников. Система здравоохранения готова к нагрузкам в связи с этой угрозой.