Пузырь лопнет! Объявлен курс доллара на 24-28 апреля: люди кинулись в банки

Экономические эксперты уверены, что доллар достиг своего максимума и в ближайшее время будет только снижаться.

По данным аналитиков, в понедельник, 25 апреля, «американец» упадет до 80 рублей. А к пятнице, 28 апреля, составит 78 рублей.

«Если смотреть в ближайшую перспективу, то доллар, как мировую резервную валюту, ждут большие проблемы. Раздутый пузырь рано или поздно лопнет», — считает экономический аналитик Екатерина Константинова.

При этом люди, зарабатывающие на разнице валют, кинулись в банки, чтобы снять свой куш.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».