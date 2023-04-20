5 ложек уксуса, сода и соль — липкий нагар отвалится от плиты сам: чудо-раствор

Стоит только оставить кастрюлю или сковородку без присмотра на несколько минут - потом полдня потратите на то, чтобы отмыть от плиты загрязнения.
Однако есть способ — очистить нагар быстро, без особых усилий. Для этого приготовьте чудо-раствор.
Налейте в сотейник 250 мл воды и добавьте в нее две столовые ложки соли. Доведите до кипения. В отдельной миске смешайте 2 ложки пищевой соды, 5 ложек уксуса и ложку моющего средства для посуды.
Потом влейте полученный раствор в солевой и тщательно перемешайте. Нанесите средство на плиту и оставьте на один час.
Нагар слезет сам, вам только надо будет убрать грязь губкой для посуды.
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