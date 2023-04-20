Шлейф на 24 часа: названы лучшие турецкие духи, которые не уступают элитным

Многие недооценивают турецкие духи, однако по своему составу они могут дать фору привычным элитным. Специалисты «МаркиКачества» выбрали лучшие ароматы, которые могут скрасить ваш образ. Цена и качество — соответствуют.

Лучшими бюджетными духами назвали HUNCA. Запах универсальный, но больше — цветочный. Стоят такие духи не больше 800 рублей.

А самыми лучшими эксперты назвали Nishane. Особенно обратите внимание на фруктово-цветочный аромат. У него шлейф на 24 часа и пользоваться ими могут как женщины, так и мужчины.

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