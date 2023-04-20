Со ссылкой на крупную компанию: телефонные мошенники придумали новую схему добычи денег

Вот только упомянутый сервис был закрыт еще в апреле 2022 года, а его сайты ныне являются просто информационными ресурсами компании с пресс-релизами и финансовыми результатами холдинга.

«Сообщаем, что: «Яндекс» не оказывает брокерских и инвестиционных услуг; ранее существовавший сервис «Яндекс. Инвестиции» закрыт в апреле 2022», - говорится в предупреждающем сообщении на сайте компании.

Берегите свои финансы и не позволяйте себя обмануть!