С 20 апреля! Пенсионерам оплатят бензин: три документа, и готово

Российские пенсионеры, живущие на севере, могут оформить материальную компенсацию в Социальном фонде, если они ездили отдыхать самостоятельно, на личном автомобиле.
Государство оплатит им дорогу один раз в два года.
Для этого нужно предоставить чеки на бензин с заправок, справку о стоимости места в плацкартном вагоне по данному направлению и документы на машину - важно, чтобы автомобиль был оформлен на пенсионера.
Закон начал действовать с 20 апреля.
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