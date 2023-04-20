С 20 апреля! Пенсионерам оплатят бензин: три документа, и готово

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Речь идет о северянах.

Российские пенсионеры, живущие на севере, могут оформить материальную компенсацию в Социальном фонде, если они ездили отдыхать самостоятельно, на личном автомобиле.

Государство оплатит им дорогу один раз в два года.

Для этого нужно предоставить чеки на бензин с заправок, справку о стоимости места в плацкартном вагоне по данному направлению и документы на машину - важно, чтобы автомобиль был оформлен на пенсионера.

Закон начал действовать с 20 апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также