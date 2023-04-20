Объявлен курс доллара на 2025 год: кому стоит верить

Однако в Минэкономразвития сделали более оптимистический курс. Глава ведомства Максим Решетников считает, что к 2025 году доллар дойдет до отметки в 72,2 рубля.

А пока высокий доллар выгоден нашей стране, чтобы держать экономику на плаву, считает экономист Елизавета Константинова.

«Крепкий рубль не даст государству получить максимальную прибавку к бюджету», - отметила она.

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