Объявлен курс доллара на 2025 год: кому стоит верить

Курс доллара продолжает расти и в четверг, 20 апреля, составил 81,81 рублей. При этом эксперты уверены, что «американец» может взлететь и выше в ближайшее время.
Однако в Минэкономразвития сделали более оптимистический курс. Глава ведомства Максим Решетников считает, что к 2025 году доллар дойдет до отметки в 72,2 рубля.
А пока высокий доллар выгоден нашей стране, чтобы держать экономику на плаву, считает экономист Елизавета Константинова.
«Крепкий рубль не даст государству получить максимальную прибавку к бюджету», - отметила она.
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