Дачу уже не купить? Эксперт рассказал, в каких российских регионах дорожают частные дома

Пока арендные квартиры в Москве дешевеют, частные дома по всех России дорожают. За последний год их средняя цена выросла на 14%, до 6,3 миллиона рублей. Причина — рост стоимости строительных материалов.

«Подорожание в большинстве регионов, скорее всего, продолжится — грядет высокий сезон и раскручивается инфляция, которая побуждает собственников переписывать ценники на свои дома», — цитирует ТАСС гендиректора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.

По словам эксперта, на увеличение цен повлиял рост стоимости материалов и строительства, а кроме того, аналитики фиксируют довольно быстрое вымывание дешевых лотов — небольших по площади коттеджей и недорогих дач.

Согласно исследованию портала «Мир квартир», подорожание дач и коттеджей зафиксировано в большинстве регионов России. Отмечается, что больше всего за год прибавили в цене дома в Ненецком АО (+68,8%), Магаданской области (+62,3%), Приморском крае (+56,5%), республиках Алтай (+36,2%), Кабардино-Балкария (+35,5%), Калмыкия (+31,7%), а также в Вологодской (+28,9%), Владимирской (+27,1%), Амурской (+26,6%) областях и Еврейской АО (+26,5%).