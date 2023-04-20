Дачу уже не купить? Эксперт рассказал, в каких российских регионах дорожают частные дома

Пока арендные квартиры в Москве дешевеют, частные дома по всех России дорожают. За последний год их средняя цена выросла на 14%, до 6,3 миллиона рублей. Причина — рост стоимости строительных материалов.
«Подорожание в большинстве регионов, скорее всего, продолжится — грядет высокий сезон и раскручивается инфляция, которая побуждает собственников переписывать ценники на свои дома», — цитирует ТАСС гендиректора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.
По словам эксперта, на увеличение цен повлиял рост стоимости материалов и строительства, а кроме того, аналитики фиксируют довольно быстрое вымывание дешевых лотов — небольших по площади коттеджей и недорогих дач.
Согласно исследованию портала «Мир квартир», подорожание дач и коттеджей зафиксировано в большинстве регионов России. Отмечается, что больше всего за год прибавили в цене дома в Ненецком АО (+68,8%), Магаданской области (+62,3%), Приморском крае (+56,5%), республиках Алтай (+36,2%), Кабардино-Балкария (+35,5%), Калмыкия (+31,7%), а также в Вологодской (+28,9%), Владимирской (+27,1%), Амурской (+26,6%) областях и Еврейской АО (+26,5%).
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А в некоторых регионах стоимость домов, наоборот, упала. Это Крым (-16,4%), Калининградская (-15,2%), Московская (-13,8%) области, Краснодарский край (-13,5%), Орловская область (-7,3%), Чечня (-6,8%), Брянская область (-5,6%), Севастополь (-2,8%), Сахалинская (-2,8%), Калужская (-2,6%) и Тюменская (-1,5%) области.
«Многие владельцы солидных резиденций и поместий уезжают за границу на постоянное жительство и избавляются от своих громоздких домов с большими скидками», — рассказал Луценко, говоря о падении цен в Московской области.