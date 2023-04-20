Свекла будет сладкая, крупная – на зависть соседу: чем подкормить овощи на грядке, чтобы повысить урожай

Многие садоводы мечтают о небывалом урожае по осени. И ни для кого не секрет, что просто так, сам по себе богатый огород не вырастает. Нужно как следует потрудиться, и тогда погреба будут полны свежих овощей с собственной грядки. В помощь огороднику – секретные лайфхаки и подкормки, которыми пользуются многие.

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Попробуйте и вы, если мечтаете о сладкой и крупной свекле на собственном участке. Успеха можно достичь, если позаботиться о грунте под посадки с осени: перекопать почву, ввести в нее компост - на один квадратный метр понадобится полведра удобрения.

А весной, перед посадкой, насыпьте в грядки древесную золу. Пепел слоем 1,5 см нужно добавить в борозду, которую вы приготовили для семян, смешайте с почвой, полейте водой. А теперь можно сажать свеклу – не забывайте, что между семенами расстояние должно быть 3-4 см.

По материалам сайта Belnovosti