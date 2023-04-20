Без химии, при помощи мокрой газеты: вот как нужно избавляться от насекомых в квартире – быстро и эффективно

В квартирах нередко заводится надоедливое насекомое чешуйница. Хоть они и не кусают людей или животных, но все равно являются вредителями. От них страдают продукты, книги, документы – любимые лакомства чешуйницы.

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Как вывести чешуйниц из своего жилища, знают опытные хозяйки. И не прибегают к химии или каким-то ухищрениям. А берут газету и делают из нее ловушку.

Смоченную и скрученную в рулон газету перематывают по краям резинкой и оставляют на ночь в местах обитания насекомого. Чешуйницы быстро облюбуют это место – влажно и вкусно, как и нравится вредителю. И на утро останется лишь выбросить «ловушку» с насекомыми вместе подальше от дома.

По материалам сайта aif.ru