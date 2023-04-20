Пятна исчезнут без следа, жир убежит: опытные хозяйки давно стирают этой таблеткой кухонные полотенца – секрет раскрыт!

Множество средств перепробовано, а пятна на кухонных полотенцах не отстирываются? Знакомая для хозяек ситуация порой оборачивается потерей огромных денег – если посчитать, сколько всего накуплено и не помогло, то в пору браться за нашатырь и приводить себя в чувство. Но попробуйте народный лайфхак – опытные хозяйки давно так делают.

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Секрет в единственной таблетке. Всего одна штучка заставит пятна исчезнуть, а жир с полотенец убежит. Возьмите любую, самую обычную таблетку для посудомойки, растворите ее в теплой воде (пол-литра будет достаточно) и замочите полотенце на час. Потом просто постирайте и оцените результат.

По материалам сайта Pensnews