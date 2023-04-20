Затмение 20 апреля: что категорически запрещено делать в этот день

На небосклоне 20 апреля люди смогут наблюдать тотальное солнечное затмение. Его пик придется на 07:17 по московскому времени, и многие известные астрологи уже дали свои рекомендации относительно грядущего события.

Лучше всего затмение будет видно в Австралии, Восточном Тиморе и Индонезии, а вот россияне его не увидят. Оно и к лучшему, поскольку существует поверье, что больше всего это событие влияет на тех, кто может его наблюдать.

На такой день, как затмение, существует ряд рекомендаций. В частности, людям будет легче и спокойнее пережить происходящее, если знать, что можно и чего нельзя делать. Тогда никакие беды не затронут их.

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Считается, что в день солнечного затмения нельзя устраиваться на новую работу, не надо брать деньги в долг или оформлять кредит. В сфере здоровья лучше тоже поостеречься и не назначать на этот день плановым операций.

В пище старайтесь соблюдать умеренность. В такой особенный день нельзя употреблять алкоголь, ни в коем случае не переедайте и откажитесь по возможности от мяса. В целом старайтесь не поддаваться на провокации, проведите день в тишине и спокойствии.

По материалам сайта SakhaLife