Чудо-подкормка: повысить урожайность помидоров поможет это аптечное средство за копейки – садоводы в восторге!

Мечты многих садоводов о богатом урожае помидоров легко станут реальностью, если использовать один действенный способ подкормки рассады. Им пользуются опытные дачники и пребывают в восторге. Потому что не только виден результат, но и денег на него нужны сущие копейки.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Маститые огородники советуют: используйте йод. Нужно всего лишь одну каплю, разбавьте ее на три литра воды комнатной температуры.

«Йод – это очень важный микроэлемент для томатов, необходимый на протяжении всей вегетации, от стадии рассады до стадии плодоношения», - объясняют эксперты сайта «Огородник».

Спринцевать таким раствором нужно рассаду по периметру, на котором растут всходы. Кустики вскоре преобразятся, станут здоровее и крепче, а урожай летом будет только удивлять.