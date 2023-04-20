«Будоражит, взрывной и опасный»: 20 апреля Глоба обратился к людям – берегитесь затмения!

В апреле стартует коридор затмений и начнется он с тотального солнечного события. Про это накануне вещали все звездочеты, подчеркивая, что период наступает сложнейший. Людям стоит беречься.

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Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, объяснил, что начнется затмение Солнца 20 апреля в 04:17 по Гринвичу (07:17 по Москве). Явление это достаточно тяжелое, «резонировать» будет по всем фронтам. И стихийные тряски, природные капризы это небесное событие только усилит,