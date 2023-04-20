«Труды были не напрасны»: таролог Галина Янко назвала знаки зодиака, которые в мае набьют карманы деньгами

Многие астрологи делятся прогнозами на будущее. Это помогает людям подготовиться к трудностям или найти надежду, что все пойдет в нужном направлении. Таролог Галина Янко раскрыла для сайта Teleprogramma.pro, что будет в мае. Она назвала знаки зодиака, которые решат финансовые проблемы и станут богаче.
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«На финансовый успех в мае могут рассчитывать Девы. Они смогут почувствовать себя увереннее, так как их финансовое положение стабилизируется за счет третьего лица. Может на помощь Девам придут родители, может начальник оценит их успехи и прибавит зарплату, а может положение улучшиться благодаря состоятельному любовнику или любовнице.
Так же денежный поток можно наблюдать в матрице Козерогов. В их случае финансовое благополучие – не случайность, а закономерность. В течение предыдущих месяцев Козероги тщательно продумывали риски, взвешивали за и против и шли на компромиссы. Труды были не напрасны. В мае пришло время пожинать плоды собственного успеха», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.
Галина Янко. Фото: Teleprogramma.pro