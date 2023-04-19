Никогда больше не выливайте воду из-под вареников: для чего она нужна — незаменимый ингредиент для вкуснейшего блюда

Опытные хозяйки никогда не выливают воду из-под вареников. Речь идет о несладких, например, с картошкой и грибами.
На основе этого бульона можно приготовить вкуснейший соус для тех же самых вареников.
Это очень просто. В глубокую посудину нужно выдавить пару зубчиков чеснока, добавить три столовых ложки томатной пасты, одну чайную ложку уксуса, чайную ложку сахара и перец.
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Ингредиенты тщательно перемешать и добавить к ним пять столовых ложек бульона из-под вареников, затем все снова хорошо размешать.
Соус для вареников с картошкой и грибами готов!
По материалам belnovosti.by