Никогда больше не выливайте воду из-под вареников: для чего она нужна — незаменимый ингредиент для вкуснейшего блюда

Вареники на тарелке

Вареники на тарелке. Фото: Global Look Press

Что можно приготовить с использованием жидкости, в которой варились вареники с картошкой.

Опытные хозяйки никогда не выливают воду из-под вареников. Речь идет о несладких, например, с картошкой и грибами.

На основе этого бульона можно приготовить вкуснейший соус для тех же самых вареников.

Это очень просто. В глубокую посудину нужно выдавить пару зубчиков чеснока, добавить три столовых ложки томатной пасты, одну чайную ложку уксуса, чайную ложку сахара и перец.

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Ингредиенты тщательно перемешать и добавить к ним пять столовых ложек бульона из-под вареников, затем все снова хорошо размешать.

Соус для вареников с картошкой и грибами готов!

По материалам belnovosti.by

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