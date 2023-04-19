Всем от 25 до 50 лет: Минфин поддержит работающих россиян выплатой до 36 тысяч рублей в год

В России живут миллионы пенсионеров. Они получают выплаты, но суммы разные, и не всем таких денег хватает на комфортную жизнь. Однако есть возможность сделать сбережения, которые выручат в старости.
В Минфине готовы поддержать работающих граждан, которые добровольно воспользуются программой добровольных сбережений на старость. Этой программой могут воспользоваться россияне в возрасте от 25 до 50 лет.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Отмечается, что стимулирующие выплаты поступят из средств Фонда национального благосостояния и СФР. Сумма внесенных средств будет умножаться в зависимости от уровня дохода.
Для тех, кто получает менее 80 тысяч рублей, к каждому вложенному рублю добавится еще один, но не более 36 000 рублей — это ограничение для всех категорий. При доходе от 80 до 150 тысяч рублей государство добавит рубль на вложенные два.
Также если доход уже от 150 тысяч рублей в месяц, добавится один рубль на каждые вложенные четыре. Важно знать, что в программе необходимо участвовать не менее 15 лет, а если вложить 400 тысяч в год, то также можно получить налоговый вычет — 52 000 рублей, об этом пишет «Российская газета».