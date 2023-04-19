Коснется всех с 19 апреля: камеры начнут штрафовать за нарушение, которое раньше не видели

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Штраф за непристегнутый ремень существует давно. Водителям раньше приходили «письма счастья» из-за этого. А теперь умные устройства научились наказывать за отказ обеспечить безопасность тех, кто находится на заднем сидении.

Если в машине едут четыре-пять непристегнутых людей, то автомобилисту выпишут штраф за всех. В сумме это будет около 4–5 тысяч рублей. Отмечается, что за одного ребенка до 12 лет без ремня наказание составит три тысячи рублей, пишет News.ru.