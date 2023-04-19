Заменит доллар: когда будет запущена в оборот новая валюта — мнение эксперта

Магистр финансов ВШЭ, частный инвестор Ольга Сабитова оценила, как скоро и будет ли вообще создана валюта стран — участниц БРИКС. Разговоры о том, что такое вполне реально, ведутся уже давно.

По мнению Ольги Сабитовой, есть два варианта развития событий. И оба имеют свои минусы.

1. Новая валюта будет неким аналогом евро, который полностью заменяет национальные валюты. На такой шаг вряд ли пойдут Россия, Китай, Индия, которые активно боролись за независимость своих валют и ЦБ.

2. Валюта-буфер для внутренних расчетов между участниками БРИКС. Этот вариант просто создаст дополнительные организационные вопросы и расходы. Проще и эффективнее работать с расчетами в национальных валютах.

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