Этот день все ближе: озвучен новый курс валют — уже завтра будет по-другому

Торги на Московской валютной бирже завершились. По их итогам Центробанк России установил официальный курс валют на завтра — четверг, 20 апреля.
Официальный курс доллара стал выше на пять копеек, теперь он составляет 81,6549 рубля. Курс евро, напротив, снизился на 20 копеек, до 89,3736 рубля. Немного, на три копейки, подешевел и юань — до 11,8178 рубля.
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Не исключено, что уже завтра на торгах мы увидим уже иную картину. Финансовые аналитики прогнозировали, что в двадцатых числах рубль начнет укрепляться. Эти дни все ближе.
По материалам sportkp.ru