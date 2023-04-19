Этот день все ближе: озвучен новый курс валют — уже завтра будет по-другому

Торги на Московской валютной бирже завершились. По их итогам Центробанк России установил официальный курс валют на завтра — четверг, 20 апреля.

Официальный курс доллара стал выше на пять копеек, теперь он составляет 81,6549 рубля. Курс евро, напротив, снизился на 20 копеек, до 89,3736 рубля. Немного, на три копейки, подешевел и юань — до 11,8178 рубля.

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