«Напряженность будет чувствоваться остро»: Володина поделилась неутешительным прогнозом на май

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«Вся весна 2023 года важна для общей мировой ситуации, май не исключение. Особенно первая неделя месяца и район 20-го числа, плюс-минус несколько дней, когда напряженность опять будет чувствоваться остро.

Эти моменты совпадут со значимыми новостями. И вторая половина мая — это очередная точка принятия важных решений наверху», — поделилась астролог.