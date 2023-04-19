«Напряженность будет чувствоваться остро»: Володина поделилась неутешительным прогнозом на май

Василиса Володина уже много лет занимается астрологией. Она прославилась, когда стала экспертом в шоу «Давай поженимся». Примечательно, что астролог регулярно делится гороскопами и своими прогнозами. На этот раз Володина решила рассказать, что ждать в мае. Она дала прогноз для России.
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«Вся весна 2023 года важна для общей мировой ситуации, май не исключение. Особенно первая неделя месяца и район 20-го числа, плюс-минус несколько дней, когда напряженность опять будет чувствоваться остро.
Эти моменты совпадут со значимыми новостями. И вторая половина мая — это очередная точка принятия важных решений наверху», — поделилась астролог.
Она отметила, что имеет ввиду конфликт, в котором участвует Россия. Именно она создаст напряженную обстановку.
«Для людей, которые следят за новостями, а не формируют их, — это мы с вами — май тоже подбросит много испытаний», — добавила Володина в своем телеграм-канале.