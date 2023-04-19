Высохнет быстро, неприятный запах улетучится без следа: что положить в промокшую обувь на ночь — есть в каждом доме

Промокшую обувь ни в коем случае нельзя сушить на батарее или рядом с обогревательными приборами. От таких манипуляций она портится и быстро приходит в негодность.

Самый эффективный способ просушить обувь быстро и без вреда для нее — газетная бумага. Просто набиваете ею ботинки, сапоги, кроссовки и оставляете на несколько часов. Затем вытаскиваете и повторяете манипуляцию.

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