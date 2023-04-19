Бульон будет идеально прозрачным и наваристым: просто делайте это всегда — маленькая хитрость

Тарелка домашнего супа

Тарелка домашнего супа. Фото: Global Look Press

Советы для тех, кто стремится к совершенству во всем.

Прозрачный бульон — это знак качества для супа. Чтобы он был наваристым, вкусным и при этом в нем можно было разглядеть самую маленькую горошинку перца, нужно соблюдать несколько правил.

Бульон варим исключительно из свежих продуктов. Старое мясо или шкурки от овощей гарантированно испортят блюдо.

Сильное кипение — еще один фактор, отрицательно влияющий на бульон. Хотим прозрачности — готовим на умеренном огне.

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Необходимо убирать из бульона пенку и жир. Они тоже вредят прозрачности.

Бульон нужно периодически помешивать, а когда мясо сварится, жидкость нужно процедить через сито. Тогда ваш бульон будет прозрачным. И, заправляя суп, вы будете уверены в том, что он получится идеально красивым и аппетитным на вид.

По материалам belnovosti.by

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