«Лето и осень будут непростыми»: нумеролог пророчит россиянам новый кризис

Нумеролог Кристина Парфенова считает, что 2023 год не принесет завершение мирового конфликта. Однако кризис в России не усугубится, по ее мнению. Но стоит готовится к ухудшению финансового положения, так как в 2024 году россиян ждут неприятные перемены.
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«Лето и осень будут непростыми для России, на международной арене все будут говорить только о ней.
Но в самой стране никаких экономических пертурбаций не ожидается. Возможно, власти пойдут на некоторые ужесточения, выдвинув на первый план традиции народов России: семья, Родина, вера в Бога. Возможен даже возврат какой-то части законодательства СССР», — поделилась прогнозом нумеролог.
При этом Парфенова прогнозирует настоящий кризис в 2024 году. Она рекомендует уже сейчас к нему начать готовиться. Необходимо найти работу, а также выйти на стабильный доход, чтобы обезопасить себя с финансовой стороны, пишет портал Life.