«Лето и осень будут непростыми»: нумеролог пророчит россиянам новый кризис

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«Лето и осень будут непростыми для России, на международной арене все будут говорить только о ней.

Но в самой стране никаких экономических пертурбаций не ожидается. Возможно, власти пойдут на некоторые ужесточения, выдвинув на первый план традиции народов России: семья, Родина, вера в Бога. Возможен даже возврат какой-то части законодательства СССР», — поделилась прогнозом нумеролог.