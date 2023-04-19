Будет очень выгодно: аналитики назвали день, когда лучше всего покупать валюту – он уже скоро

Финансовые аналитики дали совет россиянам, когда им лучше всего отправляться в банки для покупки наличных евро или долларов.

Идеальны для этого дни, когда подходит налоговый период, и экспортеры сдают валюту в банки. Происходит это в двадцатых числах. Как правило, при увеличении поступлений валюты рубль начинает укрепляться.