Будет очень выгодно: аналитики назвали день, когда лучше всего покупать валюту – он уже скоро

Финансовые аналитики дали совет россиянам, когда им лучше всего отправляться в банки для покупки наличных евро или долларов.
Идеальны для этого дни, когда подходит налоговый период, и экспортеры сдают валюту в банки. Происходит это в двадцатых числах. Как правило, при увеличении поступлений валюты рубль начинает укрепляться.
«Укрепление рубля в налоговый период не гарантировано, так как могут действовать другие факторы. Например, осуществление импортных закупок может привести к повышенному спроса на валюту, который скорректирует укрепление рубля. Тем не менее, часто именно в 20-х числах месяца можно рассчитывать на более выгодный курс», - отметила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.
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Если нужны большие суммы в валюте, то покупку логично разбить на этапы. Часть купить сейчас, часть немного позже, подождав, когда рубль укрепится.
По материалам 1prime.ru.