«ВКонтакте» ввел функцию сокрытия матерных слов в постах и комментариях

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила возможность скрывать нецензурные слова и выражения в постах и комментариях. Соответствующий фильтр пользователь может включить в «Настройках». Однако функция работает только на русском языке.

При включении новой настройки нецензурные слова в постах и комментариях будут автоматически заменяться на набор символов, рассказали в пресс-службе соцсети. Нецензурное высказывание можно будет отобразить в исходном виде по клику в отдельной плашке.

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Новая функция появится не у всех пользователей сразу, а постепенно, начиная с 19 апреля.

По материалам ТАСС