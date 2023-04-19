Больше 100 тысяч рублей: резко выросла зарплата российских студентов-стажеров

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С начала 2023 года количество запросов по работе увеличилось на 52% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В марте 2023 года работодатели предлагали студентам работу в шесть раз чаще, чем в 2022-м.

Отмечается, что особенно популярными профессиями стали: учитель, продавец-консультант, фармацевт, менеджер по продажам и дизайнер. Также выросла и средняя зарплата. Она увеличилась на 14% и составила 53 тыс. рублей.

А максимальная зарплата по вышеперечисленным профессиям варьируется от 70 до 160 тыс. рублей. Отмечается, что работодатели заинтересованы в молодых специалистах, так как они помогают уменьшить нагрузку на штат сотрудников, пишет ФАН.