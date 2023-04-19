Придется раскошелиться: стоимость отдыха на курортах в Краснодарском крае резко возросла

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Отмечается, что отдых в отелях 4–5 звезд в Краснодарском крае вырос на 5–15%. Глава региона Вениамин Кондратьев пояснил, что курорты Кубани занимают первое место в стране по уровню бронирования.

Уже объемы продаж на третьвыше прошлогодних показателей. Побережье Черного моря на июнь – август забронировано на 52%, побережье Азовского моря – на 20%.

По словам краевого главы, отдых на отечественных курортах стал дороже из-за возросшего спроса на него, пишет ФАН со ссылкой на Life.