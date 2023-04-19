Кому повысят пенсии с 1 мая — цифры

С 1 мая 2023 года индексировать пенсии россиянам не будут. Однако прибавку к выплатам все же получат некоторые категории граждан нашей страны.

Это коснется тех, кто перешагнул 80-летний рубеж. У этих пенсионеров повысится фиксированная выплата до 7 567,33 рубля.

Получат прибавку также пенсионеры, у которых есть иждивенцы. За одного прибавка составит 2 522 руб. в месяц. За двоих — 5 044 руб. в месяц. При трех иждивенцах — 7 567,33 руб. в месяц.

Кроме того, изменят размер доплаты к пенсиям летчикам и шахтерам. Точные цифры мы сказать не можем, так как все будет зависеть от стажа.

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