Стало известно, что станет со статусом апартаментов в России в 2023 году

Она пояснила, что в ближайшее время апартаменты с точки зрения статуса не будут приравниваться к жилым помещениям. Дело в том, что, согласно Жилищному кодексу РФ, признание данных помещений жилыми повлечет за собой ликвидацию подавляющей части бизнеса из этих зданий. Общее имущество (лифты) между жителями и владельцами коммерческой недвижимости будет требовать дальнейшего разделения.

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Также изменение статуса апартаментов повлечет за собой большие затраты. Как минимум придется будет возвести в нормативной доступности от них образовательные учреждения. А это приведет к тому, что придется снести расположенные рядом бизнес-центры. Парковочные пространства тоже нужно будет изменить под нормативы жилья.

Парламентарии отмечают, что необходимо внести конкретику в статус пребывания в помещениях, предназначенных для временного проживания. Также необходимо отрегулировать расценки оплаты коммунальных услуг, пишет ФАН со ссылкой на «Парламентскую газету».