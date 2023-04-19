Дачников начали штрафовать на 50 тысяч рублей

В России вступил закон, позволяющий наказывать рублем владельцев дачных участков. Речь идет о тех гражданах, кто не ухаживает за приобретенными землями.

«Если к соседям попадают сорные травы с заросшего участка, то они могут жаловаться в администрацию именно из-за того, что земли не обрабатываются», — заявила юрист Общества защиты прав потребителей Мария Свиридова.

На хозяина участка наложат штраф от 30 до 50 тысяч рублей. В зависимости от запущенности территории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».