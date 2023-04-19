Одуванчики уйдут навсегда: просто опрыскайте растение этим раствором

Одуванчики - частая проблема дачников. Сорняки способны заполонить весь участок, не оставив места съедобным растениям.

Химикатами дачники пользоваться не советуют, ведь можно повредить почву. Лучший способ в борьбе с одуванчиком - народный, так делали еще наши бабушки.

Смешайте в 0,5 литрах воды 4 чайные ложки лимонной кислоты. К полученному раствору добавьте 4 ст. л. жидкого моющего средства.

Готовой смесью обработайте одуванчики. Сорняк уйдет и больше расти не будет. Если вы будете повторять процедуру весной и осенью.

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