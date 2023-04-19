Нейросеть в торговле: в «Магнитах» появятся «умные» весы

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Сколько вам взвесить? Фото: Global Look Press

Новая технология сама определит, что взвешивает покупатель.

Сеть магазинов «Магнит» до конца 2023 года оборудует 200 своих торговых точек «умными» весами, которые автоматически распознают продукты, которые на них взвешивают.

В таком оборудовании встроена видеокамера. Она фотографирует размещенную на весовой платформе продукцию, а затем нейросеть анализирует изображение и выводит покупателю наиболее вероятные варианты товаров. Чтобы клиент не искал в большом списке продуктов, что он в данный момент взвешивает.

Новой технологией до конца 2023 года будут оснащены более 1500 весов самообслуживания супермаркетов и суперсторов «Магнит». Система распознает более 800 товарных наименований: свежих и замороженных фруктов и овощей, конфет, полуфабрикатов, морепродуктов, снеков и прочего.

Добавим, что данная технология применяется для товаров в прозрачной упаковке. Точность распознавания составляет 98%, при этом система самообучается — запоминает выбор покупателя при взвешивании. «Магнит» тестировал ее в 37 магазинах больших форматов в течение 2021-2022 годов. В 2023-м компания планирует провести пилотный проект в магазинах «у дома», оснастив «умными» весами кассиров.

По материалам ТАСС.

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