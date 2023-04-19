Нейросеть в торговле: в «Магнитах» появятся «умные» весы

Сеть магазинов «Магнит» до конца 2023 года оборудует 200 своих торговых точек «умными» весами, которые автоматически распознают продукты, которые на них взвешивают.
В таком оборудовании встроена видеокамера. Она фотографирует размещенную на весовой платформе продукцию, а затем нейросеть анализирует изображение и выводит покупателю наиболее вероятные варианты товаров. Чтобы клиент не искал в большом списке продуктов, что он в данный момент взвешивает.
Новой технологией до конца 2023 года будут оснащены более 1500 весов самообслуживания супермаркетов и суперсторов «Магнит». Система распознает более 800 товарных наименований: свежих и замороженных фруктов и овощей, конфет, полуфабрикатов, морепродуктов, снеков и прочего.
Добавим, что данная технология применяется для товаров в прозрачной упаковке. Точность распознавания составляет 98%, при этом система самообучается — запоминает выбор покупателя при взвешивании. «Магнит» тестировал ее в 37 магазинах больших форматов в течение 2021-2022 годов. В 2023-м компания планирует провести пилотный проект в магазинах «у дома», оснастив «умными» весами кассиров.
По материалам ТАСС.