Нейросеть в торговле: в «Магнитах» появятся «умные» весы

Сеть магазинов «Магнит» до конца 2023 года оборудует 200 своих торговых точек «умными» весами, которые автоматически распознают продукты, которые на них взвешивают.

В таком оборудовании встроена видеокамера. Она фотографирует размещенную на весовой платформе продукцию, а затем нейросеть анализирует изображение и выводит покупателю наиболее вероятные варианты товаров. Чтобы клиент не искал в большом списке продуктов, что он в данный момент взвешивает.

Новой технологией до конца 2023 года будут оснащены более 1500 весов самообслуживания супермаркетов и суперсторов «Магнит». Система распознает более 800 товарных наименований: свежих и замороженных фруктов и овощей, конфет, полуфабрикатов, морепродуктов, снеков и прочего.