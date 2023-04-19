Поможет Беларусь: магазины нижнего белья Women' secret могут снова открыться в России

В России могут снова открыться магазины женского нижнего белья и домашней одежды Women' secret, закрывшиеся в 2022 году. Их владелец — испанская компания Tendam — намерена передать некоторые свои торговые точки в РФ белорусскому Fashion House.
На источники на рынке торговой недвижимости говорят, что магазины будут работать под старой вывеской и продавать коллекцию бренда. Не все, так как компания хочет отказаться от части нерентабельных площадей, но торговые точки все же откроются.
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Об этом пишет издание «Коммерсантъ», журналисты которого нашли на HeadHunter информацию о наборе персонала в магазины упомянутой сети, расположенные в московских торговых центрах «Метрополис», «Авеню» и «Европолис», а также в некоторых ТРК в Петербурге. Как указано в объявлениях, поиском сотрудников занимается белорусская компания Fashion House.
Кстати, в Беларуси эта коммерческая структура развивает по франшизе Women’ secret и другие западные бренды, например Mango, MaxMara и Zegna. В России под ее управлением находятся несколько магазинов итальянского бренда Terranova.