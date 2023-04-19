Поможет Беларусь: магазины нижнего белья Women' secret могут снова открыться в России

В России могут снова открыться магазины женского нижнего белья и домашней одежды Women' secret, закрывшиеся в 2022 году. Их владелец — испанская компания Tendam — намерена передать некоторые свои торговые точки в РФ белорусскому Fashion House.

На источники на рынке торговой недвижимости говорят, что магазины будут работать под старой вывеской и продавать коллекцию бренда. Не все, так как компания хочет отказаться от части нерентабельных площадей, но торговые точки все же откроются.

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