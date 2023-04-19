Что будет с долларом в мае: паникеры могут обвалить рубль до предела

Российский рубль продолжает проседать на Московской бирже. И многие аналитики уверены, что все дело в человеческой панике.

Россияне боятся, что в экономике произойдут негативные изменения и скупают доллар. Соответственно, спрос на «американца» растет - наша валюта в цене падает.

По мнению экспертов, если так дальше пойдет, то наша валюта в мае может обвалиться до 90 рублей за доллар.

Несмотря на то, что в государстве объявили ограничительные меры на вывоз валюты, особо нервные граждане обменяли на доллары все, что у них было.

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